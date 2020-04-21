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21 квітня • оновлено в 23:20
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Народилася двійня: соліст ТНМК вдруге став батьком

2.2т
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Учасник відомого українського хіп-хоп гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, вдруге став батьком.

У артиста народилася двійня. Про це Сидоренко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Народилася двійня: соліст ТНМК вдруге став батьком
"У нас із Поліною дві новини. Дві гарні новини", – підписав він знімок із пологового будинку.
Народилася двійня: соліст ТНМК вдруге став батьком

Про особисте життя 46-річного Сидоренка відомо небагато: він не афішує свої стосунки і не показує журналістам дружину і старшу дочку.

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниця гумористичного проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, яка готується вперше стати мамою, розповіла про те, як проходить її вагітність.

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Автор
Марія Дідик
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