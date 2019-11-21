Народила, щоб врятувати шлюб: навколо Заворотнюк розгорівся новий скандал

Джерела з оточення російської актриси Анастасії Заворотнюк заявили, що вона вирішила народжувати у 47 років, щоб зберегти шлюб із Петром Чернишовим.

Новими подробицями, поки зірка проходить реабілітацію, поділився з виданням "Комсомольская правда" нібито друг сімейства, пояснивши, що після такого серйозного кроку знаменитість і дізналася про страшний діагноз.

"Настя стала втомлювати Петра ревнощами та якимись докорами. Але вона, як мудра жінка, зробила все, щоб зберегти сім'ю, і прийняла рішення народити дитину, чого б це не коштувало. Адже у Петра не було дітей, а він дуже хотів стати батьком", – заявило джерело.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов instagram / podderzhka_azavorotnyuk

Уточнюється, що довгоочікувану доньку з пологового будинку Петро віз, як кришталеву вазу, через що Анастасії довелося йому нагадувати натискати на педаль газу. А хвороба дружини, інформація про яку з'явилася незабаром після народження дитини, стала для нього ударом.

Родина Заворотнюк вже відреагувала на чутки про бажання Петра піти з сім'ї, зазначивши, що це нове вкидання заради хайпу.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і дітьми instagram / a_zavorotnyuk

"Хочеться згадати відому приказку, що із такими друзями не потрібні вороги. Тільки це не наш випадок, тому що реальні, а не вигадані пресою друзі, у нас найнадійніші та найкращі. Ми хочемо побажати всім, щоб у кожного з вас у житті була людина, яка буде з вами і в радісні моменти, яких у Насті й Петра було вже багато і буде ще більше, і в непрості часи, які потрібно пережити разом. Справжнє кохання існує, ми свідки", – йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі з'явилася інша суперечлива інформація, ніби Заворотнюк померла. Родина актриси спростувала ці дані, зазначивши, що це вже виходить за межу етики та здорового глузду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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