"Нарешті дочекалися!" Джонні Депп опублікував інтригуюче фото і підірвав Istagram

56-річний голлівудський актор Джонні Депп несподівано створив акаунт в Instagram, де опублікував інтригуюче фото.

Так, на ньому він позував серед свічок і зауважив, що знімає щось цікаве. "Привіт усім... знімаю щось для вас зараз, дайте мені хвилину", – написав Депп.

Джонні Депп Фото: instagram/johnnydepp

Зазначимо, що за день після створення акаунта у Деппа налічується близько 2,2 млн підписників, а знімок оцінило понад 1 мільйон користувачів. До речі, шанувальники привітали актора зі створенням облікового запису і зізналися йому в любові.

"Ласкаво просимо, Джонні", "Ми нарешті дочекалися! Джонні тепер є в Instagram", "Привіт, рідний і улюблений актор", "Як же ми довго на тебе чекали", "Ми любимо тебе, легендо", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свій Instagram-акаунт створила 50-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон. Вона опублікувала зворушливе фото з колегами по серіалу "Друзі", чим довела до сліз своїх шанувальників.

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