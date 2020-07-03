Наречений заразив коронавірусом усіх гостей на весіллі й помер

Житель індійського міста Паліганж в окрузі Патна на власному весіллі заразив коронавірусом майже всіх гостей, а через два дні після церемонії помер від інфекції.

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Влада це весілля вважає найбільшим осередком COVID-19 в штаті Біхар. Усього на святі постраждали понад 100 осіб, пише The Indian Express.

Так, 30-річний наречений перед весіллям почував себе добре, однак ближче до урочистої дати у нього підвищилася температура. Чоловік хотів перенести весілля через нездужання, проте родичі з його боку і з боку нареченої категорично відмовилися, оскільки на весілля вже було витрачено багато грошей.

The Indian Express

Гості були впевнені в тому, що в їхньому районі коронавірус з'явитися не може. Проте не звернули увагу на те, що наречений працював в іншому місті.

Весілля відбулося в призначений день, на ньому були присутні 350 гостей. Через два дні стан чоловіка погіршився, його госпіталізували, але він помер дорогою до клініки.

The Indian Express

Пізніше про цей випадок стало відомо владі. Медики зробили тест усім присутнім на весіллі. У приблизно 100 осіб тест на COVID-19 виявився позитивним. Багато гостей заразили й інших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії заявили, що виробництво першої вакцини проти COVID-19 може бути запущено до 15 серпня.