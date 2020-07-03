Житель індійського міста Паліганж в окрузі Патна на власному весіллі заразив коронавірусом майже всіх гостей, а через два дні після торжества помер від інфекції.

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Влада це весілля вважає найбільшим осередком COVID-19 в штаті Біхар. Всього на святі постраждали понад 100 осіб, пише The Indian Express.

Так, 30-річний наречений перед весіллям почував себе добре, однак ближче до урочистої дати у нього з'явилася температура. Чоловік хотів перенести весілля через нездужання, проте родичі з його боку і з боку нареченої категорично відмовилися, оскільки на весілля вже було витрачено багато грошей.

Наречений заразив коронавірусом всіх гостей на весіллі і помер The Indian Express

Гості були впевнені в тому, що в їхньому районі коронавірус з'явитися не може. При цьому не звернули увагу на те, що наречений працював в іншому місті.

Весілля відбулося в призначений день, на ньому були присутні 350 гостей. Через два дні стан чоловіка погіршився, його госпіталізували, але він помер дорогою в клініку.

Наречений заразив коронавірусом всіх гостей на весіллі і помер The Indian Express

Пізніше про цей випадок стало відомо владі. Медики зробили тест всім присутнім на весіллі. У приблизно 100 осіб тест на COVID-19 виявився позитивним. Багато гостей заразили і інших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії заявили, що виробництво першої вакцини проти COVID-19 може бути запущено до 15 серпня.