Нареченій Тіматі – 24: найвідвертіші фото Анастасії Решетової

23 січня 2019 року нареченій російського репера Тіматі і моделі Анастасії Решетовій виповнилося 24 роки.

Дівчина народилася в Москві в 1996 році. У 2014 році, коли Анастасії було 18 років, вона взяла участь в конкурсі "Міс Росія", ставши першою віце-міс. Втім, популярність до Решетової прийшла після того, як в 2015 році вона почала зустрічатися з Тіматі. Репер зняв кохану в декількох своїх кліпах – "Зеро" і "Ключі від раю". OBOZREVATEL пропонує читачам побачити найвідвертіші фото зірки.

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Так, Анастасія є однією з найпопулярніших дівчат в Instagram в Росії. Зараз за сторінкою Решетової в соцмережі стежить 3,3 млн підписників.

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Наречена репера активно веде свою сторінку в соцмережі, де регулярно ділиться особистими фотографіями. Особливо увагу шанувальників привертають спокусливі фото Анастасії, на яких можна побачити її розкішну фігуру.

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Восени 2019 року Решетова вперше стала мамою, народивши Тіматі сина Ратміра. Фотографіями з малюком новоспечена матуся також тепер часто ділиться в мережі.

Примітно, що після пологів Анастасії вдалося досить швидко повернути колишню форму, і вже зараз, всього лише через декілька місяців після народження Ратміра, зірка сміливо демонструє спокусливу фігуру в купальнику.

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Для того, щоб підтримувати свою фігуру в формі, Решетова ретельно стежить за харчуванням і регулярно займається спортом. Більш того, до фізичних навантажень модель повернулася вже незабаром після пологів.

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасія Решетова Instagram @volkonskaya.reshetova

Як повідомляв OBOZREVATEL :

16 жовтня Тіматі і Решетова офіційно стали батьками.

Пізніше стало відомо, в честь кого Тіматі назвав свого сина.

Через деякий час мама Тіматі Сімона Чорноморська показала, як проходило народження його сина.

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