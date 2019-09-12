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12 вересня • оновлено в 08:57
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Наречений Собчак схуд на 18 кг перед весіллям: фото

1.6т Читати матеріал російською

Наречений російської журналістки Ксенії Собчак режисер Костянтин Богомолов схуд на 18 кг перед весіллям, яке відбудеться 13 вересня.

Крім того, стало відомо, що Богомолов зробив пропозицію Собчак в день, коли та отримала документи про розлучення, пише "СтарХит".

Наречений Собчак схуд на 18 кг перед весіллям: фото
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"Богомолова знаю давно. Нещодавно побачила його, а він такий щасливий, задоволений. Каже, що схуд до весілля на 18 кілограмів. Очі світяться. Костя, коли ще всі гадали, чи правда у нього роман з Собчак, прийшов до мене в гості і все розповів. Зізнався, що хоче зробити Ксюші пропозицію в день, коли вона отримає документи про розлучення з Віторганом. Так і зробив. Я з колишньою його дружиною, актрисою Дашею Мороз, дружу. і до останнього мені здавалося дивним, що Костя вибрав Собчак. Але він зараз такий натхнений. Прямо піднісся!" - поділилася подруга 44-річного режисера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

  • Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

  • Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
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