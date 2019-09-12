Наречений Собчак схуд на 18 кг перед весіллям: фото

Наречений російської журналістки Ксенії Собчак режисер Костянтин Богомолов схуд на 18 кг перед весіллям, яке відбудеться 13 вересня.

Крім того, стало відомо, що Богомолов зробив пропозицію Собчак в день, коли та отримала документи про розлучення, пише "СтарХит".

"Богомолова знаю давно. Нещодавно побачила його, а він такий щасливий, задоволений. Каже, що схуд до весілля на 18 кілограмів. Очі світяться. Костя, коли ще всі гадали, чи правда у нього роман з Собчак, прийшов до мене в гості і все розповів. Зізнався, що хоче зробити Ксюші пропозицію в день, коли вона отримає документи про розлучення з Віторганом. Так і зробив. Я з колишньою його дружиною, актрисою Дашею Мороз, дружу. і до останнього мені здавалося дивним, що Костя вибрав Собчак. Але він зараз такий натхнений. Прямо піднісся!" - поділилася подруга 44-річного режисера.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весілля Собчак із Богомоловим. Як повідомив Telegram-канал Dark Cosmo з посиланням на анонімних інсайдерів, захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відома російська блогерка Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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