Наречена Тіматі засвітила величезні груди в відвертій сукні

Наречена Тіматі Анастасія Решетова показала великі груди в спокусливій сукні з глибоким декольте.

Сміливим фото дівчина поділилася в своїх Instagram-stories, на якому продемонструвала, як змінилася її фігура після пологів.

Анастасія Решетова показала фігуру після пологів Інстаграм

Примітно, що Решетова вже неодноразово зізнавалася, що мріє скоріше повернутися в зал, щоб скинути зайві кілограми. Так і цього разу Анастасія написала:

"Дуже чекаю моменту, коли увірвуся в зальчик. Обов'язково буду ділитися подробицями харчування на той період".

Анастасія Решетова Інстаграм

Надовго затримуватися в декреті наречена Тіматі не стала: незабаром після пологів Решетова вийшла на роботу, а також стала активно публікувати фото в Instagram.

Анастасія Решетова з сином Інстаграм

Анастасія Решетова Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-кохана Тіматі і мама його дочки Олена Шишкова шокувала своєю занадто худий фігурою. У своєму Instagram Шишкова регулярно ділиться фотографіями в повний зріст, на яких видно дуже худі ноги і тонку талію.

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