Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Російський репер Тіматі та його наречена Анастасія Решетова вперше офіційно підтвердили інформацію про вагітність.

Напівгола модель показала серію красномовних пікантних фотографій в Instagram, на яких демонструє великий живіт.

"Ростемо", – коротко підписала Решетова під знімками, на яких вона на останніх місяцях вагітності постала в прозорих сукнях і купальнику тілесного кольору, який створював враження, що вона зовсім гола.

Тіматі і Решетова показали великий живіт Instagram@volkonskaya.reshetova

Шанувальники довго чекали такого зізнання, тому "вагітну" фотосесію сприйняли бурею емоцій у коментарях.

"Вітаю Вас. Легкої вагітності та чудесних пологів", "Я зараз так рада, ніби сама знову вагітна", "Це найкраща новина за весь 2019 рік", – написали схвильовані фанати.

Instagram@timatiofficial

Тіматі і Решетова підтвердили, що чекають дитину Instagram@volkonskaya.reshetova

Тіматі, Решетова і великий живіт Instagram@volkonskaya.reshetova

Тіматі і Решетова чекають дитину Instagram@volkonskaya.reshetova

Тіматі та Анастасія Решетова Instagram@volkonskaya.reshetova

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Instagram@timatiofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, довкола Решетової та Тіматі ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, проте парочка всіляко заперечувала цей факт.

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