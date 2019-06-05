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Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

1.4тЧитати матеріал російською

Російський репер Тіматі та його наречена Анастасія Решетова вперше офіційно підтвердили інформацію про вагітність.

Напівгола модель показала серію красномовних пікантних фотографій в Instagram, на яких демонструє великий живіт.

"Ростемо", – коротко підписала Решетова під знімками, на яких вона на останніх місяцях вагітності постала в прозорих сукнях і купальнику тілесного кольору, який створював враження, що вона зовсім гола.

Тіматі і Решетова показали великий живіт

Тіматі і Решетова показали великий живіт

Instagram@volkonskaya.reshetova

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Шанувальники довго чекали такого зізнання, тому "вагітну" фотосесію сприйняли бурею емоцій у коментарях.

"Вітаю Вас. Легкої вагітності та чудесних пологів", "Я зараз так рада, ніби сама знову вагітна", "Це найкраща новина за весь 2019 рік", – написали схвильовані фанати.

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Тіматі і Решетова підтвердили, що чекають дитину

Тіматі і Решетова підтвердили, що чекають дитину

Instagram@volkonskaya.reshetova

Тіматі, Решетова і великий живіт

Тіматі, Решетова і великий живіт

Instagram@volkonskaya.reshetova

Тіматі і Решетова чекають дитину

Тіматі і Решетова чекають дитину

Instagram@volkonskaya.reshetova

Тіматі та Анастасія Решетова

Тіматі та Анастасія Решетова

Instagram@volkonskaya.reshetova

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Instagram@timatiofficial

Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото
Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото
Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

ростемо 😊

Публікація від Reshetova Anastasia (@ volkonskaya.reshetova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, довкола Решетової та Тіматі ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.

У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, проте парочка всіляко заперечувала цей факт.

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Особи
Анастасія РешетоваТіматі
Місце
Росія
Теги
вагітністьшоу-бизнесфотосессія
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Борисс Робот
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Димати ватный...!!!
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