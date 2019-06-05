Наречена Тіматі вперше підтвердила, що вагітна: пікантні фото

Російський репер Тіматі та його наречена Анастасія Решетова вперше офіційно підтвердили інформацію про вагітність.
Напівгола модель показала серію красномовних пікантних фотографій в Instagram, на яких демонструє великий живіт.
"Ростемо", – коротко підписала Решетова під знімками, на яких вона на останніх місяцях вагітності постала в прозорих сукнях і купальнику тілесного кольору, який створював враження, що вона зовсім гола.
Тіматі і Решетова показали великий живіт
Instagram@volkonskaya.reshetova
Шанувальники довго чекали такого зізнання, тому "вагітну" фотосесію сприйняли бурею емоцій у коментарях.
"Вітаю Вас. Легкої вагітності та чудесних пологів", "Я зараз так рада, ніби сама знову вагітна", "Це найкраща новина за весь 2019 рік", – написали схвильовані фанати.
Instagram@timatiofficial
Тіматі і Решетова підтвердили, що чекають дитину
Instagram@volkonskaya.reshetova
Тіматі, Решетова і великий живіт
Instagram@volkonskaya.reshetova
Тіматі і Решетова чекають дитину
Instagram@volkonskaya.reshetova
Тіматі та Анастасія Решетова
Instagram@volkonskaya.reshetova
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Instagram@timatiofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, довкола Решетової та Тіматі ходило багато різних чуток. Наприклад, у 2018 році модель звинуватили в зраді з 19-річним сином відомого олігарха Сергієм Саркісовим-молодшим.
У лютому 2019 року Решетову запідозрили у вагітності через серію фотографій, проте парочка всіляко заперечувала цей факт.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!