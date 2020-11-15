Наречена "Танцюючого мільйонера" показала фігуру після пологів. Фото

25-річна кохана Джанлука Вакки, більш відомого як "танцюючий мільйонер", модель Шерон Фонсека показала фігуру після пологів.

Наречена бізнесмена два тижні тому народила дівчинку.

В Instagram-акаунті Фонсека запостила відвертий знімок, на якому показала, як виглядає її фігура після кесаревого розтину. Крім того, вона розсекретила, що під час вагітності набрала 10 кілограмів.

"Я поступово повертаюся у форму, але все одно поки не маю вигляд такий, як раніше. Моє тіло змінилося: мені наклали шви після кесаревого розтину, я не відчуваю половини свого живота, у мене з'явилося кілька розтяжок на грудях. Процес відновлення тривалий, але зараз я люблю своє тіло навіть більше, ніж раніше", – написала у фотоблозі зірка.

Шерон Фонсека показала фігуру після пологів. Instagram Шерон Фонсека

Також Фонсека повідомила, що їй довелося після народження доньки відмовитися від зелених овочів, оскільки вона годує грудьми.

Шанувальники моделі прийшли у захват від досить відвертого фото та додали, що вона має чудовий вигляд після пологів.

"Маєш приголомшливий вигляд. Жіноче тіло неймовірне", "Ти швидко повернеш свою форму", "Яка ти красива", – писали під фотографією фоловери в Instagram.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірка соцмережі Джанлука Вакки розкрив правду про свій багатомільйонний стан.