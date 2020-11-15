Наречена 'Танцюючого мільйонера' показала фігуру після пологів. фото

25-річна кохана Джанлука Вакки, більш відомого як "танцюючий мільйонер", модель Шерон Фонсека показала фігуру після пологів.

Наречена бізнесмена два тижні тому народила дівчинку.

В Instagram-акаунті Фонсека запостила відвертий знімок, на якому показала, як виглядає її фігура після кесаревого розтину. Крім того, вона розсекретила, що під час вагітності набрала 10 кілограмів.

"Я поступово повертаюся у форму, але все одно поки не маю вигляд такий, як раніше. Моє тіло змінилося: мені наклали шви після кесаревого розтину, я не відчуваю половини свого живота, у мене з'явилося кілька розтяжок на грудях. Процес відновлення тривалий, але зараз я люблю своє тіло навіть більше, ніж раніше", – написала у фотоблозі зірка.

Також Фонсека повідомила, що їй довелося після народження доньки відмовитися від зелених овочів, оскільки вона годує грудьми.

Шанувальники моделі прийшли у захват від досить відвертого фото та додали, що вона має чудовий вигляд після пологів.

"Маєш приголомшливий вигляд. Жіноче тіло неймовірне", "Ти швидко повернеш свою форму", "Яка ти красива", – писали під фотографією фоловери в Instagram.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, зірка соцмережі Джанлука Вакки розкрив правду про свій багатомільйонний стан.