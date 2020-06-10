Наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова зізналася, що 10 червня вони мали побратися з коханим.

Так, вона заявила на особистій сторінці в Instagram, що вони з артистом дуже чекали цього дня. Однак у зв'язку з пандемією коронавірусу, свято довелося відкласти.

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік instagram/repyahovakate

"Сьогодні повинно було бути наше весілля. З датою ми визначилися в листопаді 2019. Тоді ж купили каблучки. Ми визначилися з датою весілля і з датою розпису. І є речі, які залишилися незмінні. Але наше весілля перенесене на середину серпня. Я дуже чекаю цього дня, я так хочу поділитися частинкою нашої любові з кожним гостем", – написала Репяхова.

Крім того, молода обраниця Павліка додала, що за цей час зрозуміла, наскільки життя непередбачуване. А також публічно зізналася в коханні до артиста.

Наречена Павліка Катерина instagram/repyahovakate

"За цей час я зрозуміла наскільки життя не передбачувана, у Бога свої плани на нас. Все, чого я зараз хочу – це стабільності, впевненості в завтрашньому дні, добра в серцях кожного з нас і звичайно ж здоров'я. Сьогодні моє серце наповнене коханням та ніжністю. Я завжди буду поруч, буду підтримкою і опорою для коханого... Моя місія: піклуватися, підтримувати та берегти твоє життя, любов!" – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наречена Віктора Павліка Катерина Реп`яхова поділилася пікантним фото в мереживній білизні.

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