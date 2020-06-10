Головна Новини
10 червня • оновлено в 18:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Наречена Павліка звернулася до співака в день скасованого весілля

4.4т
Читати матеріал російською

Наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова зізналася, що 10 червня вони мали побратися з коханим.

Так, вона заявила на особистій сторінці в Instagram, що вони з артистом дуже чекали цього дня. Однак у зв'язку з пандемією коронавірусу, свято довелося відкласти.

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлік

instagram/repyahovakate

"Сьогодні повинно було бути наше весілля. З датою ми визначилися в листопаді 2019. Тоді ж купили каблучки. Ми визначилися з датою весілля і з датою розпису. І є речі, які залишилися незмінні. Але наше весілля перенесене на середину серпня. Я дуже чекаю цього дня, я так хочу поділитися частинкою нашої любові з кожним гостем", – написала Репяхова.

Крім того, молода обраниця Павліка додала, що за цей час зрозуміла, наскільки життя непередбачуване. А також публічно зізналася в коханні до артиста.

Наречена Павліка Катерина

Наречена Павліка Катерина

instagram/repyahovakate

"За цей час я зрозуміла наскільки життя не передбачувана, у Бога свої плани на нас. Все, чого я зараз хочу – це стабільності, впевненості в завтрашньому дні, добра в серцях кожного з нас і звичайно ж здоров'я. Сьогодні моє серце наповнене коханням та ніжністю. Я завжди буду поруч, буду підтримкою і опорою для коханого... Моя місія: піклуватися, підтримувати та берегти твоє життя, любов!" – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наречена Віктора Павліка Катерина Реп`яхова поділилася пікантним фото в мереживній білизні.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Віктор Павлік
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги