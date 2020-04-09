Наречена Павлика розповіла про скасування весілля зі співаком: що відомо

Наречена українського співака Віктора Павлика Катерина Реп'яхова розповіла про скасування весілля з артистом через коронавірус.

Так, за словами дівчини, вони з коханим поки не збираються переносити урочистість на іншу дату. Однак якщо карантин не закінчиться до червня – їм доведеться піти на такий крок. Про це Реп'яхова повідомила на своїй сторінці в Istagram.

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлик Фото: instagram/repyahovakate

"На сьогодні ми не належимо самі собі, але ми не поспішаємо переносити весілля. Однак якщо кордони не відкриють до кінця червня, то весілля буде перенесене. Тому що моя мама в Ізраїлі, одна подруга в Москві, одна в Лондоні, одна в Америці. Також для нас важливо, який фінансовий стан буде у наших гостей, а це залежить від того, наскільки швидко ми всі зможемо приступити до своїх робіт", – розповіла Катерина.

Катерина Реп'яхова Фото: instagram/repyahovakate

Також дівчина зізналася, що зовсім не засмутилася через ситуацію, що склалася.

"Чи засмутилася я через ситуацію, що склалася? Ні, я не бачу в цьому сенсу. Єдине, коли шукала фото для публікації, надивилася на свої красиві сукні й зрозуміла, як же сильно я хочу їх вже одягнути", – підсумувала Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова Фото: instagram/repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наречена співака Віктора Павлика Катерина Реп'яхова поділилася пікантним фото в мереживній білизні.