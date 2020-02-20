"Невже я наречена!" Молода обраниця Павлика похвалилася фото у весільній сукні

Молода наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова показала шанувальникам, як готується до весілля.
Так, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому позувала в розкішній білій мереживній сукні з дуже глибоким декольте.
Катерина Реп`яхова і Віктор Павлик
Фото: instagram/repyahovakate
"Невже я наречена", – поділилася емоціями Катерина.
Наречена Віктора Павлика
Фото: instagram/repyahovakate
Зазначимо, що підписникам, судячи з коментарів, сукня нареченої сподобалася.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлик пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерині Реп`яхової. Пізніше дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування в мережі через роман з Павліком.
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