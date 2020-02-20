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20 лютого • оновлено в 13:05
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"Невже я наречена!" Молода обраниця Павлика похвалилася фото у весільній сукні

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Молода наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова показала шанувальникам, як готується до весілля.

Так, вона опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, на якому позувала в розкішній білій мереживній сукні з дуже глибоким декольте.

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлик

Катерина Реп`яхова і Віктор Павлик

Фото: instagram/repyahovakate

"Невже я наречена", – поділилася емоціями Катерина.

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Наречена Віктора Павлика

Наречена Віктора Павлика

Фото: instagram/repyahovakate

Зазначимо, що підписникам, судячи з коментарів, сукня нареченої сподобалася.

Наречена Павлика показала фото у весільній сукні
Наречена Павлика показала фото у весільній сукні
Наречена Павлика показала фото у весільній сукні
Наречена Павлика показала фото у весільній сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віктор Павлик пішов від своєї дружини Лариси, з якою прожив 7 років, до свого концертного директора Катерині Реп`яхової. Пізніше дівчина, яка молодша за артиста на 28 років, поскаржилася на цькування в мережі через роман з Павліком.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Віктор Павлик
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