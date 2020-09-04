Наречена Остапчука: Вова вже поніс покарання за всіх розведених в шоу-бізнесі

Наречена українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк заявила, що вважає несправедливим хейт на адресу коханого, через його розлучення з дружиною.

Про це йшла мова в інтерв'ю "КП в Україні". За словами жінки, в шоу-бізнесі дуже багато пар, які також розлучилися, залишили дружин з дітьми, однак про них ніхто не говорить – всі "причепилися тільки до Остапчука". Горняк також зазначила, що все-таки сподівається – колись це все закінчиться.

"Колись це закінчиться. Чому причепилися всі до Остапчука? У нас дуже багато пар в тому ж шоу-бізнесі, які розійшлися, розлучилися, залишили дружин з дітьми й т.д. Ніхто про них не говорить. А Вова чомусь за них усіх був покараний", – заявила Христина.

Володимир Остапчук та Христина Горняк (Instagram Христини Горняк)

Сам же Остапчук вважає, що негативна реакція трапилася загалом через те, що в соцмережах він показував ідеальну картинку з ексдружиною Оленою Войченко. А насправді у них були проблеми в стосунках.

"Це дуже сильно мене загартувало. Частина хейту, який ллється на мене, отримує Христина, яка взагалі ні в чому не винна. Чому я? Мені здається, це тому, що я робив занадто ідеальну картинку сім'ї в соцмережах та інтерв'ю. Напевно, був неправий", – підсумував телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Остапчук зробив пропозицію Христині Гірник 19 серпня 2020 року в Стамбулі в річницю знайомства. Пізніше телеведучий розповів, як готується до весілля з коханою.