Наречена Остапчука скасувала весілля через захворювання на коронавірус

Ольга Веркалець Люди 14:53, 9.09.2020 Оновлено: 15:00, 9.09.2020

Український шоумен Володимир Остапчук і його наречена Христина Горняк скасували весілля, тому що захворіли на коронавірус.

Про це повідомила кохана телеведучого на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вони проведуть церемонію, коли одужають. Проте жінка все одно дуже засмутилась, адже через декілька днів повинна була вже святкувати дівич-вечір.

"Були примірки суконь, підготовки з декораторами, організовані сюрпризи для коханого на весілля. Можна, звичайно, сісти й подумати, що все це знаки, а можна подумати, що буде ще крутіше свято, але пізніше!" – написала Горняк.

Горняк повідомила про скасування весілля.
Instagram Христини Горняк

Нагадаємо, Остапчук освідчився Христині Горняк 19 серпня 2020 року в Стамбулі в річницю знайомства. Пізніше телеведучий зізнався, що хотів провести весілля без конкурсів та в колі близьких людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова повідомила, що скасувала весілля з артистом, яке мало відбутися 18 серпня.

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