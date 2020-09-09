Наречена Остапчука скасувала весілля через захворювання на коронавірус
Український шоумен Володимир Остапчук і його наречена Христина Горняк скасували весілля, тому що захворіли на коронавірус.
Про це повідомила кохана телеведучого на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вони проведуть церемонію, коли одужають. Проте жінка все одно дуже засмутилась, адже через декілька днів повинна була вже святкувати дівич-вечір.
"Були примірки суконь, підготовки з декораторами, організовані сюрпризи для коханого на весілля. Можна, звичайно, сісти й подумати, що все це знаки, а можна подумати, що буде ще крутіше свято, але пізніше!" – написала Горняк.
Нагадаємо, Остапчук освідчився Христині Горняк 19 серпня 2020 року в Стамбулі в річницю знайомства. Пізніше телеведучий зізнався, що хотів провести весілля без конкурсів та в колі близьких людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп`яхова повідомила, що скасувала весілля з артистом, яке мало відбутися 18 серпня.