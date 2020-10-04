Наречена Остапчука назвала причину поспіху з весіллям

Обраниця 36-річного ведучого і шоумена Володимира Остапчука нотаріус Христина Горняк назвала справжню причину поспіху з весіллям.

Обраниця артиста зізналася, що для них необов'язковий штамп, але Володимиру завжди хотілося побачити улюблену у білій сукні, говориться в інтерв'ю "Світського життя".

Горняк також заявила, що затягувати з одруженням пара не хоче, оскільки у них можуть з'явитися інші клопоти. Наречена Остапчука заінтригувала заявою про дітей.

"Ну кохання, воно як би чекає? Володимир, коли ми ще давно говорили про весілля, говорив, що у нього є мрія, щоб я до нього йшла у білій сукні. Не те, що ми поспішаємо, просто ми вирішили не відкладати. Хто його знає, може дітлахи підуть, там вже буде не до весілля ", – розповіла наречена Остапчука.

Наречена Остапчука заінтригувала заявою про дітей.

До слова, Остапчук та його обраниця одружаться менше ніж через два місяці після заручин. Пара навіть вже визначилася з датою весілля – 15 жовтня. Закохані планують тихе весілля, без конкурсів і в колі близьких людей.

Варто зазначити, що для Христини Горняк це буде перший шлюб, а ось для ведучого Володимира Остапчука другий. Зірка вже був у шлюбі 12 років з Оленою Войченко, у яких народилося двоє дітей: донька Емілія і син Еван.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук зізнався, як психолог допоміг йому пережити розлучення.