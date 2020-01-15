Напрошується на "Миротворець"? Відомий комік із Росії розповів, як їздив до Криму з Петросяном

Відомий російський комік Віктор Комаров розповів, як їздив до окупованого РФ Криму з Євгеном Петросяном.

Так, вони побували на молодіжному форумі "Таврида", який відбувався влітку 2019 року і був присвячений гумору. За словами Комарова, їх із Петросяном та іншими коміками запросили на захід, для виступу і проведення майстер-класів. Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Говорящие головы" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Євген Петросян і Віктор Комаров Фото: instagram/v.komarov86

"Ми були на заході у Криму, який називається "Таврида". Це щорічний молодіжний форум, де щоразу обирають іншу концепцію. Цього року – це був стендап, комедія. Туди запрошували артистів для виступу і для проведення майстер-класів, які вони дають людям, котрі приїхали почерпнути щось корисне для себе... З Євгеном Вагановичем я сидів на одному з цих майстер-класів. Там ще були хлопці зі студії "Союз", а його ведучим був Адрій Бебурішвілі. Нам ставили багато запитань, але, звісно ж, найбільше Петросяну", – поділився Комаров.

Віктор Комаров Скріншот із відео

Крім того, комік додав, що згодом у нього ще був окремий майстер-клас, а також виступ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український продюсер Юрій Бардаш потрапив у базу організації "Миротворець" після інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, в якому він висловився про конфлікт на Донбасі.

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