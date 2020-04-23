"Напився з дитиною, падла!" Скандал Башарова з його колишньою дружиною потрапив на відео
Російський актор Марат Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковою.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Єлизавета, яка приїхала забрати у Башарова дитину, звинувачувала його в тому, що він напився при хлопчику (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Ти напився з дитиною! Марсель, йди до мене, будь ласка! Подивися – тато напився! Що ж ти робиш, ти психіку одній дитині зламав, тепер хочеш і моїй? Не дам, падла!" – кричала Шевиркова.
В кінці ролика Ліза замахнулася на Марата і почала йому погрожувати, що викличе поліцію. До речі, сам Марат, залишаючись за кадром, звинувачував колишню дружину в тому, що та його вдарила. А заодно заперечував, що п'яний, і просив у сина це підтвердити.
Публікація Башарова викликала у його підписників неоднозначну реакцію. Багато в коментарях запитували, навіщо актор зняв і опублікував цей ролик.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.