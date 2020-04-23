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23 квітня • оновлено в 16:39
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"Напився з дитиною, падла!" Скандал Башарова з його колишньою дружиною потрапив на відео

3.2т
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Російський актор Марат Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковою.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Єлизавета, яка приїхала забрати у Башарова дитину, звинувачувала його в тому, що він напився при хлопчику (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Марат Башаров і Єлизавета Шевиркова

Марат Башаров і Єлизавета Шевиркова

Фото: vokrug.tv

"Ти напився з дитиною! Марсель, йди до мене, будь ласка! Подивися – тато напився! Що ж ти робиш, ти психіку одній дитині зламав, тепер хочеш і моїй? Не дам, падла!" – кричала Шевиркова.

Єлизавета Шевиркова

Єлизавета Шевиркова

Скріншот з відео

В кінці ролика Ліза замахнулася на Марата і почала йому погрожувати, що викличе поліцію. До речі, сам Марат, залишаючись за кадром, звинувачував колишню дружину в тому, що та його вдарила. А заодно заперечував, що п'яний, і просив у сина це підтвердити.

Єлизавета Шевиркова з сином

Єлизавета Шевиркова з сином

Скріншот з відео

Публікація Башарова викликала у його підписників неоднозначну реакцію. Багато в коментарях запитували, навіщо актор зняв і опублікував цей ролик.

"Напився з дитиною, падла!" Скандал Башарова з його колишньою дружиною потрапив на відео
"Напився з дитиною, падла!" Скандал Башарова з його колишньою дружиною потрапив на відео
"Напився з дитиною, падла!" Скандал Башарова з його колишньою дружиною потрапив на відео
"Напився з дитиною, падла!" Скандал Башарова з його колишньою дружиною потрапив на відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Марат Башаров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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