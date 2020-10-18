Напівоголений Тарзан після зради записав пісню про кохання до Корольової

Російський стриптизер, чоловік співачки Наташі Корольової Сергій Глушко (Тарзан) записав пісню про кохання до своєї дружини Наташі Корольової.

Після подружньої зради з акторкою Анастасією Шульженко, Тарзан опублікував в Instagram пісню-відеозвернення, в якій відповів на критику на свою адресу.

"Як виявилося, я живу в раю, Всі молоді та безгрішні навколо, Носи скрізь гарні сунуть, Послання позитивні мені шлють. Лише я убогий, старий і тупий, І розлучитися, мовляв, треба б зі мною, Завжди підкажуть, як мені вчинити, Лавірую, щоб в вас не наступити", – заявив чоловік співачки.

Крім того, зірка також зізнався у пісні в коханні до своєї дружини Корольової.

"Я одружений" – "Я ж Наташку лише люблю" і "Я гарний" – "Я красивішу не знайду", – повідомив артист.

А в двох останніх рядках Тарзан склав фрази, якими дав зрозуміти, що його не цікавить чужа думка про його особисте життя.

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