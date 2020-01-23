Напівоголена Волочкова влаштувала засідку в спальні

Російська світська левиця Анастасія Волочкова показала відвертий знімок у своїй квартирі.
У сторіс Instagram -аккаунта балерина, зробивши селфі на тлі дзеркала у кімнаті, показала фотографію в відвертому пеньюарі, додавши до неї інтригуючий коментар.
"Я вмію чекати ...", - запевнила Волочкова.
Раніше ми розповідали історію про те, як Волочкова розповіла про свій роман з голлівудським актором Джимом Керрі, який, втім, ігнорує балерину і не бажає з нею спілкуватися.
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