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23 березня • оновлено в 09:00
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Напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу

6.8т
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Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна викликала бурхливі обговорення новим відео у відвертому вбранні.

Так, відповідний ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

Ольга Серябкіна

Ольга Серябкіна

Instagram @seryabkina

У кадрі Серябкіна позує в одному лише чорному купальнику й коротких шортах у сітку. У такому вбранні Ольга з'явилася на одній з вулиць Нью-Йорка.

Нове відео зірки викликало бурхливі обговорення. Зокрема, більшість шанувальників розкритикували фігуру співачки. За словами користувачів, у Серябкіної є зайва вага, тому їй не варто носити подібне вбрання.

"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу
"Жир звисає": напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Серябкіна викликала ажіотаж у мережі новими спокусливими знімками. На них зірка позувала у відвертій білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Серябкіна доповнила корсетом.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Серябкіна
Місце
Росія
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