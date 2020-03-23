Напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу

Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна викликала бурхливі обговорення новим відео у відвертому вбранні.

Так, відповідний ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

Ольга Серябкіна Instagram @seryabkina

У кадрі Серябкіна позує в одному лише чорному купальнику й коротких шортах у сітку. У такому вбранні Ольга з'явилася на одній з вулиць Нью-Йорка.

Нове відео зірки викликало бурхливі обговорення. Зокрема, більшість шанувальників розкритикували фігуру співачки. За словами користувачів, у Серябкіної є зайва вага, тому їй не варто носити подібне вбрання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Серябкіна викликала ажіотаж у мережі новими спокусливими знімками. На них зірка позувала у відвертій білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Серябкіна доповнила корсетом.

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