Напівголу Серябкіну розгромили через зайву вагу

Російська співачка та ексучасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна викликала бурхливі обговорення новим відео у відвертому вбранні.
Так, відповідний ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
Ольга Серябкіна
Instagram @seryabkina
У кадрі Серябкіна позує в одному лише чорному купальнику й коротких шортах у сітку. У такому вбранні Ольга з'явилася на одній з вулиць Нью-Йорка.
Нове відео зірки викликало бурхливі обговорення. Зокрема, більшість шанувальників розкритикували фігуру співачки. За словами користувачів, у Серябкіної є зайва вага, тому їй не варто носити подібне вбрання.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ольга Серябкіна викликала ажіотаж у мережі новими спокусливими знімками. На них зірка позувала у відвертій білизні, продемонструвавши пишні форми. Свій образ Серябкіна доповнила корсетом.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.