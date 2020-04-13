Напівголу Бузову рознесли в мережі через ванну з локшиною

Марія Дідик люди 08:59, 13.04.2020

Скандальна телеведуча і співачка Ольга Бузова нарвалася на жорстку критику, після того, як опублікувала відео на якому вона в леопардовому купальнику приймає ванну, повну локшини.

Фото і відео вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Бузова викупалася у ванній, наповненій локшиною швидкого приготування, в рамках чергового челенджу, де її опонентом виступив блогер Гусейн Гасанов.

Зірки виконали по п'ять завдань один одного. Раніше Бузова спалила три дорогих сукні, відрізала волосся, розбила плазмовий телевізор бейсбольною битою і прибрала сексуальному вбранні.

"Маразм! Балуватися їжею, коли багато хто відчуває такі труднощі", "Жах! А скільки людей голодують, а ти заради хайпу", "Людям в деяких країнах їсти нічого, голодують через те, що зараз карантин, роботи немає, а ти береш і таке робиш", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

"Спасибі, що врятували мені життя!" Джонсон переміг коронавірус

На Рівненщині палії сухостою знищили половину монастиря. Моторошні фото

УПЦ МП ''забила'' на карантин і провела масове освячення верби. Фото і відео

"Захистити Україну можна тільки силою!" Турчинов дав пораду Зеленському щодо Донбасу

Переплутали: у Шмигаля оскандалились із великоднім привітанням