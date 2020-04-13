Напівголу Бузову рознесли в мережі через ванну з локшиною

Скандальна телеведуча і співачка Ольга Бузова нарвалася на жорстку критику, після того, як опублікувала відео на якому вона в леопардовому купальнику приймає ванну, повну локшини.

Фото і відео вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Бузова викупалася у ванній, наповненій локшиною швидкого приготування, в рамках чергового челенджу, де її опонентом виступив блогер Гусейн Гасанов.

Зірки виконали по п'ять завдань один одного. Раніше Бузова спалила три дорогих сукні, відрізала волосся, розбила плазмовий телевізор бейсбольною битою і прибрала сексуальному вбранні.

"Маразм! Балуватися їжею, коли багато хто відчуває такі труднощі", "Жах! А скільки людей голодують, а ти заради хайпу", "Людям в деяких країнах їсти нічого, голодують через те, що зараз карантин, роботи немає, а ти береш і таке робиш", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поширили інформацію, ніби скандальна співачка Ольга Бузова – вагітна.

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