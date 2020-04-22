Напівголий Тарзан звернувся до хейтерів через Корольову

Марія Дідик люди 23:21, 22.04.2020 Оновлено: 23:33, 22.04.2020

Чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд у країну, Сергій Глушко (Тарзан) звернувся до недоброзичливців. Він назвав їх убогими, а також заявив, що "посміхається у відповідь".

Про це Тарзан написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/tarzan___official

"Трохи більше місяця пройшло, а для мене це було, як вчора. Спасибі ще раз усім, хто розділив зі мною ці щасливі миті! Це реально було круто! Купа інфузорій повилазила від злості-заздрості. Досі собі п*кани рвуть і від злоби готові луснути. Це показово в наш "перевернутий час". Не нормально, звичайно, потворно, але факт. Вкотре переконуюся... Чим успішніший виступ, тим більше злості. Не можуть, убогі, пробачити мені, що мене любить найпрекрасніша русалка країни... Заздрість – страшна справа. А головне, не розуміють ці бідолахи, що тільки зміцнюють моє "я" цим, і накладають на себе руки. Я прощаю їх усіх... Я посміхаюся у відповідь. Мені вас шкода. І я вітаю всіх, хто радіє зі мною моїм радощам! Здоров'я і радості всім!" – написав артист.

instagram.com/tarzan___official
instagram.com/tarzan___official
instagram.com/tarzan___official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Глушко (Тарзан) влаштував голі танці зі сторонньою жінкою на очах у своєї дружини, співачки Наташі Корольової.

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