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Напівгола солістка "НеАнгелів" показала результат схуднення: пікантне відео

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Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська схвилювала шанувальників пікантними відео.

Зірка похвалилася результатом схуднення, уточнивши, задоволена їм (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Трохи #яжемать в стрічку або коротко про интервальном голодуванні. Я результатом задоволена, але кудись сховалися груди, а чоловік сказав – занадто худа, починаю интервальное від'їдання", – підписала Камінська.

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Шанувальники висловили солідарність з чоловіків співачки. Багато хто написав, що їй потрібно набрати вагу, тому що вона дуже сильно схудла.

"Відмінна струнка фігура. Більше худнути, думаю, не варто. А зараз ідеально", "Славочка, треба їсти", "Згодна з вашим чоловіком", "Підтримую чоловіка, Слава, занадто! Бухенвальд у прямому ефірі. Сексуальності тут мало, якщо людина не збоченець. Ну прям сльози навертаються. Трохи пиріжків не завадить", "Слава, хочеться нагодувати вас смаженою картоплею на салі", – написали шанувальники.

Напівгола солістка "НеАнгелів" показала результат схуднення: пікантне відео
Напівгола солістка "НеАнгелів" показала результат схуднення: пікантне відео
Напівгола солістка "НеАнгелів" показала результат схуднення: пікантне відео
Напівгола солістка "НеАнгелів" показала результат схуднення: пікантне відео
Напівгола солістка "НеАнгелів" показала результат схуднення: пікантне відео

Слава Камінська

Слава Камінська

instagram @ babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Камінська показала підтягнуті ноги і голі сідниці, викликала бурю емоцій серед шанувальників.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКрасадиета
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