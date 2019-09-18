Напівгола Седокова розбурхала шанувальників фото після новини про свою хворобу

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників новим відвертим фото, після того, як повідомила про серйозну хворобу.

Зазначимо, днями, вона повідомила про те, що страждає кропив'янкою. Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Втеча для порятунку. Я, взагалі-то, не з слабаків. Сильна жінка, але коли іноді потрібно втекти, щоб знайти шлях до себе. Знайти себе. Коли напад загострився, я сіла в машину і помчала", - підписала фото Седокова.

Зазначимо, Седокова часто радує фанатів відвертими знімками.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалася на чергову порцію критики в мережі, коли опублікувала знімок, на якому блиснула пишними грудьми в сукні з глибоким декольте.

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