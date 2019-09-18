Напівгола Седокова розбурхала шанувальників фото після новини про свою хворобу

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників новим відвертим фото, після того, як повідомила про серйозну хворобу.
Зазначимо, днями, вона повідомила про те, що страждає кропив'янкою. Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Втеча для порятунку. Я, взагалі-то, не з слабаків. Сильна жінка, але коли іноді потрібно втекти, щоб знайти шлях до себе. Знайти себе. Коли напад загострився, я сіла в машину і помчала", - підписала фото Седокова.
Втеча для порятунку. Я, взагалі-то, не з слабаків. Сильна жінка, але коли іноді потрібно втекти, щоб знайти шлях до себе. Знайти себе. Коли напад загострився, я сіла в машину і помчала в @verba_mayr. Спасибі вам велике, що няньчилися зі мною як з маленькою дитиною, але завжди шанобливо зверталися "Анна Володимирівна". Я завжди буду вас рекомендувати, як місце, в якому можна віднайти свою гармонію. Ще й налаштувати правильно свій організм, правильно харчуватися, дихати і просто гуляти. Спасибі ❤
Зазначимо, Седокова часто радує фанатів відвертими знімками.
І закрилася вона на тринадцять замків, Щоб душу ніхто не топтав. Ні, вона ніколи не боялася вовків, Адже страшніше не вовк, а шакал ... Були часи, і душу відкривши співуче, довіряли, намагаючись допомогти. Але як тільки вона залишалася в сльозах, Все збігали відчайдушно геть ... А вона посміхалася весняним променям, Витираючи сльозу рукавом ... Слабкою жінці, мабуть, все по плечах ... Навіть бути іноді мужиком ... Не скиглити і не нити, а себе відібрати У депресії і у туги. Жити складніше, ніж, руки схрестивши, вмирати. Шрами серця її глибокі ... Цю душу свердлили обманом не раз, Підло в спину штовхали, сміючись ... Але алмазом завжди залишається алмаз, Навіть якщо забруднять в бруд ... розлютило б їй, стати набагато черстві, Тільки серце - кошеням сліпим Також вірить в любов, в доброту і в людей, Небес посміхаючись сивим ... Стільки бід і проблем, начебто не до віршів ... і втомившись від долі колотнеч, Закривалася вона на тринадцять замків, Ключ залишивши зовні ... в дверях ... 📝Іріна Самаріна-Лабіринт
Back to reality ... Сьогодні ввечері, мій перший спектакль в театрі @ show.falsh і мені неймовірно страшно, тому що це абсолютно нове і те, що я ніколи не пробувала. Це дуже складна з професій і люди, які в ній, повинні володіти мільйонному навичок і абсолютною відсутністю комплексів щодо своїх якостей, а я ... А я моментами така боягузка. Іноді, коли мені страшно, я уявляю, що ж буде в гіршому випадку, як зміниться моє життя? А ще, на мене можна підручники з психосоматики писати. У мене на нервовому грунті зараз очей так опух, що боюся на сцену Таганки не поміститися. Ну все. Пора мені в театр (це, як у нас, у актрис, кажуть 😂) цілу 💋💋💋
Входжу в цей серпня like ..... 😂😂😂 Наступні 10 днів у мене немає концертів (але це не точно 😂) і через годину літак понесе мене на Лазурне узбережжя, де я планую займатися тим, що відображене на цій фотографії. І нікуди не летіти 😂😂😂 Відпустка, це правда ти? Як у вас справи? Уже відпочиваєте або тільки плануєте? # мамапродолжаетденсіть ❤️
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалася на чергову порцію критики в мережі, коли опублікувала знімок, на якому блиснула пишними грудьми в сукні з глибоким декольте.
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