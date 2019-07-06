Напівгола Сєдакова показала еротичне відео і облизала дівчину

Скандальна українська співачка Анна Сєдакова, яка живе і працює в Росії, розбурхала мережу еротичним відео з напівголими дівчатами.

Седокова прилетіла до Одеси і опублікувала в Instagram відео з трьома напівголими дівчатами в шкіряній білизні і аксесуарах.

Під час зйомки Анна ніжно облизала одну з дівчат у масці кішечки. "Сьогодні в Одесу ми приїхали великим складом. Великим і дуже красивим", - підписала Седокова еротичне відео.

Співачці одразу почали писати гнівні коментарі через пропаганду нетрадиційної орієнтації і поганий приклад для дітей.

Анну знову захейтили в мережі Instagram Сєдакової

"Одна вважаю, що це жах і цілковита деградація", "Куди котиться світ, що відбувається, ти ж мати!", "Так знімалась би вже в порно", "Пісні прибутку не приносять, пішла в повії", - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдакова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена в вульгарному образі і матюкалася.

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