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16 березня • оновлено в 11:55
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Напівгола Самбурська розлютила мережу відвертим фото

7.9т
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Російська актриса, зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська розбурхала мережу відвертим фото. На ньому вона позувала в яскравій білизні.

Знімок актриса розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мізків немає, тільки д*па": напівгола Самбурська розлютила мережу відвертим фото
"Скромність прикрашає, знаю. Нічим дивувати мені вас. Мізків у мене немає, є тільки ось д*па", - підписала знімок Самбурська.

"Співаюча стриптизерка, а чи буває таке?", "А яка вона актриса? Порно фільмів, ну тоді з нею все ок", "Настя, вибач, але ти, як завжди, не дограєш свою роль навіть для Максим", - коментують знімок в мережі.

"Мізків немає, тільки д*па": напівгола Самбурська розлютила мережу відвертим фото
"Мізків немає, тільки д*па": напівгола Самбурська розлютила мережу відвертим фото
"Мізків немає, тільки д*па": напівгола Самбурська розлютила мережу відвертим фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на півроку, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

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Автор
Марія Дідик
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