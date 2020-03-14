Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні: відверте фото

Російська актриса Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантною фотографією в сексуальній білизні.
Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Настасья Самбурська
Instagram @samburskaya
На фото Самбурська позує в спокусливій чорній мереживній білизні, яка акцентувала увагу на апетитних формах артистки. Завершували провокаційний образ чорні панчохи й ефектний макіяж.
Шанувальники не змогли пройти повз відверту фотографію Настасії:
"Шикарний вид", "Божественна актриса і божественна фотомодель! Побільше б таких знімків", "Така красива", "Сексі", "Супер-жінка".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на півроку, чим викликала обурення у своїх шанувальників.
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