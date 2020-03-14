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14 березня • оновлено в 04:36
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Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні: відверте фото

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Російська актриса Настасья Самбурська порадувала шанувальників пікантною фотографією в сексуальній білизні.

Знімком знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настасья Самбурська

Настасья Самбурська

Instagram @samburskaya

На фото Самбурська позує в спокусливій чорній мереживній білизні, яка акцентувала увагу на апетитних формах артистки. Завершували провокаційний образ чорні панчохи й ефектний макіяж.

Шанувальники не змогли пройти повз відверту фотографію Настасії:

"Шикарний вид", "Божественна актриса і божественна фотомодель! Побільше б таких знімків", "Така красива", "Сексі", "Супер-жінка".

Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні. Фото
Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні. Фото
Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні. Фото
Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні. Фото
Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні. Фото
Напівгола Самбурська показала фігуру в білизні. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на півроку, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
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