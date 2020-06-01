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1 червня • оновлено в 09:10
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Напівгола переможниця "Холостяка" розповіла про фінал проекту

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Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова порадувала шанувальників оголеним фото і розповіла про фінал шоу. Так, за її словами після завершення проекту всіх очікують інтриги та скандали.

Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Не хочу копатися в бруді": напівгола переможниця "Холостяка" розповіла про фінал проекту

"Скандали, інтриги, розслідування, злиті листування. Це далеко не весь список того, що чекає вас після фіналу проекту. Я навіть не хочу копатися і розбиратися в цьому бруді, яка зараз так і ллється з аккаунта іншої учасниці. Я ніяк не хочу це коментувати, тому що знаю, що розумні, розсудливі люди і так все розуміють. Людська заздрість не знає кордонів і як з нею справлятися - вибір кожного", - написала Ульянова.

"Не хочу копатися в бруді": напівгола переможниця "Холостяка" розповіла про фінал проекту

Раніше OBOZREVATEL публікував найвідвертіші фото Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Теги
Холостяк-10 шоу-бизнес
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