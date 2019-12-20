Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян вразила пікантними фото в ліжку

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертій чорній білизні, лежачи на ліжку і продемонструвавши апетитні форми.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
"Життя тут на Марсі", — написала Роуз.
Демі Роуз у відвертій білизні
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки та засипали її компліментами.
"Мені подобається це фото", "Така гаряча", "Демі, ти прекрасна", "Ідеальне соковите тіло", — написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантним фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Напівгола Демі Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз у відвертій білизні
Фото: instagram/demirosemawby
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тышить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
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