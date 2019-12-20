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20 грудня • оновлено в 12:01
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Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян вразила пікантними фото в ліжку

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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала у відвертій чорній білизні, лежачи на ліжку і продемонструвавши апетитні форми.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

"Життя тут на Марсі", — написала Роуз.

Демі Роуз у відвертій білизні

Демі Роуз у відвертій білизні

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

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Шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки та засипали її компліментами.

"Мені подобається це фото", "Така гаряча", "Демі, ти прекрасна", "Ідеальне соковите тіло", — написали люди.

Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян вразила пікантними фото в ліжку
Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян вразила пікантними фото в ліжку
Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян вразила пікантними фото в ліжку
Напівгола модель-"копія" Кардаш`ян вразила пікантними фото в ліжку

Пропонуємо подивитися й на інші пікантним фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Напівгола Демі Роуз

Напівгола Демі Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз у відвертій білизні

Демі Роуз у відвертій білизні

Фото: instagram/demirosemawby

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Демі Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тышить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Демі Роуз
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