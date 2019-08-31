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Напівгола Лопес на столі розбурхала шанувальників: гаряче фото

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Американська 50-річна співачка Дженніфер Лопес показала відверте фото, розбурхавши численних шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому сидить на столі в еротичній позі у вбранні для стриптизу і притискає до грудей багато грошей.

"Заміжня за грошима", – написала під фото зірка. Справа в тому, що Лопес знялася у фільмі Hustlers ("Стриптизерки"), режисером якого виступив Лорін Скафарія.

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Прем'єра стрічки відбудеться 13-го вересня, а це як раз був кадр з фільму. Адже Дженніфер виступить в ролі танцівниці, яка разом з колегами вирішила помститися колишнім клієнтам з Уолл-стріт.

На кадрі вона позує в сріблястому купальнику, який майже не приховує тіло співачки, туфлях на величезних підборах, а образ прикрашають довгі локони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в рамках турне Лопес відвідала Москву. Прямо на сцені у неї розстебнувся комбінезон, а цей момент зняли на відео.

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Особа
Дженіфер Лопес
Теги
шоу-бизнес Краса
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