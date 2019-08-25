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Напівоголена Лоліта приголомшила вульгарним образом. Фото

9.3т Читати матеріал російською

Російська співачка Лоліта Мілявська спантеличила користувачів відвертим образом на премії Nursultan Music Awards в столиці Казахстану.

55-річна зірка, у якої, як відомо, немає комплексів, прийшла на захід в прозорій сукні з невідомого матеріалу. Під нею була всього лише білизна, через що можна було в подробицях розглянути її фігуру.

"Черговий епатажний лук Лоліти: чорна мереживна білизна і напівпрозорий халат – made by Ігор Гуляєв. Може після розлучення вбрання співачки стане ще відвертішим", – написали в Telegram-каналі "Тільки нікому".

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Напівоголена Лоліта приголомшила вульгарним образом. Фото

Під час вручення премії Лоліта здобула омріяну статуетку і гаряче запалила на сцені, що фанати зняли на відео.

Напівоголена Лоліта приголомшила вульгарним образом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався, а пізніше і зовсім розповів, що у неї були проблеми з алкоголем. З приводу ж самої Лоліти близьке оточення повідомило, що вона хоче дати грошей колишньому чоловікові та дуже переймається.

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Особи
Лоліта Лоліта Мілявська
Місце
Казахстан Нур-Султан
Теги
шоу-бизнес Мода Краса
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Добренко Иван
Добренко Иван
Обоз врёт даже там где это не нужно. Украинская певица, еврейского происхождения, проживающая сейчас в России. Или российская певица, украинского происхождения.
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Шоу-бизнес такой стремный, что смотреть не хочу. Просто слушаю любимые песни, отвергая этих....
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Довженко Александр
Довженко Александр
Кукушка едит у старушки.
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