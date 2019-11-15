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15 листопада • оновлено в 22:15
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Напівгола Лобода викликала суперечки пікантними фото в ліжку

1.8т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, викликала суперечки новою фотосесією.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram два фото, на яких позує в ліжку в бюстгальтері, козаках і джинсах, що розстебнула.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

Користувачам Лобода запропонувала вибрати, який знімок найкраще. У коментарях думки розділилися. Перша частина шанувальників із захопленням описала, яка співачка красуня, і як вони її люблять. Друга ж частина фоловерів не отримала таких емоцій від нової фотосесії.

Напівгола Лобода в ліжку

Напівгола Лобода в ліжку

instagram / lobodaofficial

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"Безкоштовно запропонуй – я не візьму", "На 1 – Маша Распутіна, на 2 – Аллегрова", "На Сергія Звєрєва схожа, але краще виглядає", "Вічно напівгола. Вже одне й те саме", – прокоментували в мережі.

Лобода в ліжку - фото

Лобода в ліжку - фото

instagram / lobodaofficial

Напівгола Лобода викликала суперечки пікантними фото в ліжку
Напівгола Лобода викликала суперечки пікантними фото в ліжку
Напівгола Лобода викликала суперечки пікантними фото в ліжку
Напівгола Лобода викликала суперечки пікантними фото в ліжку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода показала схожий кадр, проте тоді вона позувала в ліжку і зовсім без одягу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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Andria Viktor
Andria Viktor
Какая вам в жопу разница,это не интересно,может вы торчите.
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