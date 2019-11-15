Напівгола Лобода викликала суперечки пікантними фото в ліжку

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, викликала суперечки новою фотосесією.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram два фото, на яких позує в ліжку в бюстгальтері, козаках і джинсах, що розстебнула.
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
Користувачам Лобода запропонувала вибрати, який знімок найкраще. У коментарях думки розділилися. Перша частина шанувальників із захопленням описала, яка співачка красуня, і як вони її люблять. Друга ж частина фоловерів не отримала таких емоцій від нової фотосесії.
Напівгола Лобода в ліжку
instagram / lobodaofficial
"Безкоштовно запропонуй – я не візьму", "На 1 – Маша Распутіна, на 2 – Аллегрова", "На Сергія Звєрєва схожа, але краще виглядає", "Вічно напівгола. Вже одне й те саме", – прокоментували в мережі.
Лобода в ліжку - фото
instagram / lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода показала схожий кадр, проте тоді вона позувала в ліжку і зовсім без одягу.
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