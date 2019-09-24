Напівгола Камінська завела мережу спокусливим фото

Українська співачка і солістка гурту НеАнгели Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, викликала ажіотаж гарячим знімком.
Напівоголена зірка позувала в леопардовому купальнику і парео, спокусливо витягнувшись на борту в басейні. Відповідне сонячне фото вона опублікувала в Instagram.
"Дивлячись на свої фото з відпустки, хочеться або назад у відпустку, або ще гарних фоток", – написала співачка.
Слава Камінська – гаряче фото в леопардовому купальнику
instagram / babaslavka
Шанувальники були в захваті від пікантного кадру. Співачка продемонструвала струнку фігуру і плоский животик, що викликало захват у фоловерів.
"Виглядаєте супер", "Яке гарне фото", "Гламурна, чарівна, стильна, модна, дуже гарна", "Реально крута фотка. Ти красуня", – відреагували користувачі.
Слава Камінська – фото в леопардовому купальнику
instagram / babaslavka
Топ-10 пікантних знімків Слави Камінської за останні три місяці
Камінська в чорному купальнику і накидці
instagram / babaslavka
Слава Камінська в злитому купальнику
instagram / babaslavka
Камінська позує в злитому купальнику
instagram / babaslavka
Слава Камінська показала струнку фігуру
instagram / babaslavka
Слава Камінська блиснула сідницями
instagram / babaslavka
Слава Камінська – спокусливий кадр
instagram / babaslavka
Слава Камінська біля басейну
instagram / babaslavka
Камінська в спокусливій позі
instagram / babaslavka
Струнка Слава Камінська в купальнику
instagram / babaslavka
Слава Камінська – гаряче фото
instagram / babaslavka
Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні Камінська поділилася з шанувальниками секретом схуднення. Залишатися у відмінній фізичній формі їй допомагало интервальное голодування, згідно з яким потрібно дотримуватися в поглинанні їжі режиму 18/6 на 18 годин. Співачка розповідала, що цей спосіб дозволив їй скинути 5 кг за місяць, хоча раніше нічого не допомагало.
Після цього Камінська показала результати схуднення. Користувачі тоді злякалися, що зірка заморила себе голодом.
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