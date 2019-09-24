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24 вересня • оновлено в 17:15
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Напівгола Камінська завела мережу спокусливим фото

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Українська співачка і солістка гурту НеАнгели Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, викликала ажіотаж гарячим знімком.

Напівоголена зірка позувала в леопардовому купальнику і парео, спокусливо витягнувшись на борту в басейні. Відповідне сонячне фото вона опублікувала в Instagram.

"Дивлячись на свої фото з відпустки, хочеться або назад у відпустку, або ще гарних фоток", – написала співачка.

Слава Камінська – гаряче фото в леопардовому купальнику

Слава Камінська – гаряче фото в леопардовому купальнику

instagram / babaslavka

Шанувальники були в захваті від пікантного кадру. Співачка продемонструвала струнку фігуру і плоский животик, що викликало захват у фоловерів.

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"Виглядаєте супер", "Яке гарне фото", "Гламурна, чарівна, стильна, модна, дуже гарна", "Реально крута фотка. Ти красуня", – відреагували користувачі.

Слава Камінська – фото в леопардовому купальнику

Слава Камінська – фото в леопардовому купальнику

instagram / babaslavka

Напівгола Камінська завела мережу спокусливим фото
Напівгола Камінська завела мережу спокусливим фото
Напівгола Камінська завела мережу спокусливим фото

Топ-10 пікантних знімків Слави Камінської за останні три місяці

Камінська в чорному купальнику і накидці

Камінська в чорному купальнику і накидці

instagram / babaslavka

Слава Камінська в злитому купальнику

Слава Камінська в злитому купальнику

instagram / babaslavka

Камінська позує в злитому купальнику

Камінська позує в злитому купальнику

instagram / babaslavka

Слава Камінська показала струнку фігуру

Слава Камінська показала струнку фігуру

instagram / babaslavka

Слава Камінська блиснула сідницями

Слава Камінська блиснула сідницями

instagram / babaslavka

Слава Камінська – спокусливий кадр

Слава Камінська – спокусливий кадр

instagram / babaslavka

Слава Камінська біля басейну

Слава Камінська біля басейну

instagram / babaslavka

Камінська в спокусливій позі

Камінська в спокусливій позі

instagram / babaslavka

Струнка Слава Камінська в купальнику

Струнка Слава Камінська в купальнику

instagram / babaslavka

Слава Камінська – гаряче фото

Слава Камінська – гаряче фото

instagram / babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні Камінська поділилася з шанувальниками секретом схуднення. Залишатися у відмінній фізичній формі їй допомагало интервальное голодування, згідно з яким потрібно дотримуватися в поглинанні їжі режиму 18/6 на 18 годин. Співачка розповідала, що цей спосіб дозволив їй скинути 5 кг за місяць, хоча раніше нічого не допомагало.

Після цього Камінська показала результати схуднення. Користувачі тоді злякалися, що зірка заморила себе голодом.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Краса схуднення
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филипп филипыч
филипп филипыч
обоз набрал хамских комментов на утренней российской попсе (даже не помню кто) а тут на таких же фотках комменты уже хорошие прилепил. хотя и там и там голые жопы. пропаганда для совсем тупых. обозик палишся))
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70rus xxx
70rus xxx
Это как понять,селяне,утром девушку заклеймили позором,хотя одета была гораздо скромней.Чёт ничего не понятно.
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