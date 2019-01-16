Напівгола екс-"ВІА Гра" розбурхала мережу яскравим фото

Колишня вокалістка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.
Вона опублікована на своїй сторінці в Instagram фото до посту, яскраво підкоривши користувачів.
"Впевнена, що всі вже поставили цілі на цей рік і все розпланували. Якщо чесно, у людей часто буває таке, що деякі цикли можуть тягнутися місяцями, хоча можна було зробити це за тиждень", – підписала вона під знімком
Шанувальники були у захваті від нових знімків Котової у купальнику, а слова про дисципліну підтримали.
"Богиня Олімпу", "Красуня! Коли нова пісня", "Яка у тебе гарна фігура", "Мені буває важко тримати дисципліну", "Прекрасні крила", – написали користувачі.
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Уверена, что все уже поставили цели на этот год и всё распланировали.😎 Если честно, у людей часто бывает такое, что некоторые циклы могут тянуться месяцами, хотя можно было сделать это за неделю.🤷♀️ Хочу поделиться своими секретами #kotova_insight , как ускорить важные процессы : 👩💻Во-первых, отличаем срочное, от важного. Какие действия в первую очередь приблизят к нашим целям и что можно сделать сегодня, а что завтра ?! 👩💻Во-вторых, сокращаем отвлечения. Важно понять, на что уходит время впустую: телефонные звонки, почта, соц.сети. Нужно обращать внимание на то, сколько времени уходит на то или другое дело.☝️ 👩💻В-третьих, необходимо планировать следующий день с вечера. Записываем все, что нужно сделать завтра и чтобы это действительно приближало к нашим целям.👌 👩💻В-четверых, составляемых списки по методу 1-3-5. Одно большое дело, три средних и пять маленьких. Конечно планы могут меняться, но мы будем всегда чувствовать себя уверенно и спокойно, когда есть костяк, на который можно ориентироваться.🙏 Расскажи, как ты поддерживаешь дисциплину в своих делах ? #цели #планирование #картажеланий #каквсеуспеть
Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року Котова розповіла, що отримала серйозну травму рук через неякісні бенгальські вогні.
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