Напівгола екс-"ВІА Гра" розбурхала мережу яскравим фото

Колишня вокалістка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра", а також володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.

Вона опублікована на своїй сторінці в Instagram фото до посту, яскраво підкоривши користувачів.

"Впевнена, що всі вже поставили цілі на цей рік і все розпланували. Якщо чесно, у людей часто буває таке, що деякі цикли можуть тягнутися місяцями, хоча можна було зробити це за тиждень", – підписала вона під знімком

Шанувальники були у захваті від нових знімків Котової у купальнику, а слова про дисципліну підтримали.

"Богиня Олімпу", "Красуня! Коли нова пісня", "Яка у тебе гарна фігура", "Мені буває важко тримати дисципліну", "Прекрасні крила", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року Котова розповіла, що отримала серйозну травму рук через неякісні бенгальські вогні.

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