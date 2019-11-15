Напівгола Астаф'єва виставила напоказ пишні форми

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими сексуальними фотографіями.

Чорно-білі знімки зірка опублікувала в Instagram.

Даша Астафьєва Інстаграм

У кадрі напівгола Астаф'єва позує лише в одних колготках в сітку і об'ємній чорній накидці, під якою не вдалося заховати апетитні форми артистки.

Даша Астаф'єва засвітила пишні форми Інстаграм

Даша Астаф'єва засвітила пишні форми Інстаграм

Підписники засипали Дашу компліментами, заявивши, що дуже нудьгували за відвертими фото зірки:

"Ти завжди була крутіше всіх. Даша, ти супер", "Без зайвих слів. Сама досконалість ідеальності, краси і сексуальності", "Епатажна наша зірочка".

Інстаграм

Інстаграм

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фото. На ньому вона позувала в корсеті і чорній білизні.

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