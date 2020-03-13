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13 березня • оновлено в 19:31
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Напівгола 54-річна модель показала струнке тіло без фотошопу

7.4т
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Колишня американська супермодель, актриса і письменниця чеського походження Пауліна Порізкова показала фото в бікіні. Вона зазначила, що на знімку немає фотошопа.

Знімок Порізкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Напівгола 54-річна модель показала струнке тіло без фотошопу

instagram.com/paulinaporizkov

На знімку Порізкова позує на скелях біля водоспаду в чорному роздільному купальнику.

"А в кінці курній дороги - прекрасний водоспад, де можна охолодитися і змити з себе весь пил. А потім знову вирушити в дорогу в пошуках пригод", - підписала пост жінка.

Зазначимо, що колишня супермодель часто публікує відверті фото.

Напівгола 54-річна модель показала струнке тіло без фотошопу

instagram.com/paulinaporizkov

Напівгола 54-річна модель показала струнке тіло без фотошопу

instagram.com/paulinaporizkov

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 66-річна Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі через зовнішній вигляд на новій фотографії. Шанувальники розкритикували знімок артистки.

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Автор
Марія Дідик
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Махно Володимир
Махно Володимир
фамилия кaцaпcкая..хммм...
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