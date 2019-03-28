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Написав "Трус не играет в хоккей": у Москві госпіталізований відомий поет

2.8тЧитати матеріал російською

Відомий російський поет-пісняр Микола Добронравов, чоловік композитора Олександри Пахмутової госпіталізований у Москві.

Про це повідомляє телеграм-канал "112". За даними ЗМІ, поет втратив свідомість у себе вдома. Зараз медики надають 90-річному чоловікові необхідну допомогу.

Микола Добронравов

Микола Добронравов

МК

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Обставини події з'ясовуються.

Микола Добронравов відомий як автор пісень "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "Я не могу иначе", "И вновь продолжается бой" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві госпіталізували відомого коміка і пародиста Олександра Пєскова. Медики поставили діагноз "гострий панкреатит".

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Росія
Тег
Новини Росії
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