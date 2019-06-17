Напевно, стрибнути з парашутом – Сергій і Сніжана Бабкіни у бліц-шоу "Без гриму"

Найміцніша пара українського шоу-бізнесу, яких неможливо уявити один без одного, артист і його муза – Сергій і Сніжана Бабкіни в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповіли Ганні Буткевич про те, як назвуть сина, який момент свого життя хотіли б повторити, на яку квітку схожа любов, скільки грошей потрібно для щастя і яка найкраща пісня, написана Сергієм Бабкіним.

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