"Прощальний дзвінок": принц Гаррі напередодні весілля зробив спірний вчинок

Стало відомо, що принц Гаррі розмовляв по телефону зі своєю колишньою дівчиною за тиждень до весілля з Меган Маркл.

На королівському весіллі були дві колишні кохані принца, 32-річна Челсі Деві і 29-річна Крессида Бонас. Згідно інформаторам журналу Vanity Fair, то з Деві у принца була тяжка розмову по телефону. Деві не хотіла йти на весілля до екс-бойфренда.

"Це був прощальний дзвінок. В ході останньої розмови вони обидва визнали, що Гаррі потрібно рухатися далі. Челсі була дуже схвильована і плакала. Вона не хотіла йти на весілля, але в підсумку погодилася і пообіцяла Гаррі, що не намагатиметься потрапити на вечірку" , - розповів інсайдер.

Челсі Дейві - в синьому

"З Челсі Гаррі не відчував такої іскри як з Меган", - сказав інсайдер.

З Челсі Дейві принц Гаррі підтримував стосунки з 2004 року по 2011-й - вони то зустрічалися, то розлучалися. А познайомилися вони, коли вчилися в сусідніх школах. Дейві також супроводжувала принца Гаррі на весіллі Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

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