Напередодні похорону стало відомо про 11-річну доньку Кернеса

У померлого 61-річного міського голови Харкова Геннадія Кернеса, крім синів, є також 11-річна донька.

Її звуть Сонею і живе вона разом із мамою в Лондоні. Про це в день прощання з політиком 23 грудня розповів його друг, бізнесмен Павло Фукс, передає "Страна".

За його словами, дівчинка є "просто копією" свого батька, а сини Кернеса підтримують стосунки з сестрою.

"Він її шалено любив. Просто не хотів, щоб вона бачила його хворим. Вона на нього дуже схожа – просто копія! І зовні, й за характером", – заявив Фукс.

Примітно, але в ЗМІ немає згадок про доньку Кернеса. Водночас є багато інформації про його синів. Як відомо, Кирило Кернес народився у шлюбі Геннадія Адольфовича з Оксаною Василенко, Данило Привалов – від Галини Привалової, Родіон Гайсинський – від останньої коханої харківського мера Оксани Гайсинської.

Фукс не вказав імені матері 11-річної доньки Кернеса. Водночас видання Newsroom, посилаючись на свої джерела пише, нібито йдеться про бізнес-вумен Ольгу М. Вона – офіційна представниця і дистриб'юторка бренду дитячого одягу в Україні. Зокрема, компанія нібито займається продажем речей преміум-класу з Японії. У мережі можна знайти інформацію про те, що у жінки є донька Соня.

Місцеве видання Kharkiv Today пише, що донька Кернеса була в минулому році на Меморіалі.

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