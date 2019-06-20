"Намальований прес": 36-річна Лобода розбурхала мережу вульгарним фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала в мережі чергове відверте фото. Так, на знімку вона продемонструвала свою підтягнуту фігуру.

Артистка позувала в купальнику, який частково демонстрував її груди, а також в прикрасах. Багато користувачів мережі зазначили, що вона добре виглядає, а деяким прес співачки здався несправжнім. Фото Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Як у Мауглі "Золотий зуб", "Просто жесть", "Світлана Сергіївна, як після такої фотки заснути?", "Секс", "Так ... Мій новий намальований прес", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Лобода часто публікує відверті знімки, чим викликає неоднозначну реакцію в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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