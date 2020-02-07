Намагалися потрапити обманом: що відомо про акторів з РФ, яким заборонили в'їзд в Україну на 10 років

Російським акторам Олені Коріковій і Павлу Баршаку заборонили в'їзд в Україну на 10 років через відвідування ними анексованого Криму, де вони брали участь в зйомках фільму.

Так, артисти отримали рекордну заборону через те, що не могли змиритися з рішенням прикордонників не пускати їх в країну. І спробували пробратися в Україну через інший пункт пропуску. Більш докладно про те, чим ще прославилися Корикова і Баршак – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Павло Баршак і Олена Корікова

Олена Корікова

Олена Корікова – актриса театру і кіно, а також телеведуча. Успіх їй принесли ролі у фільмі "Панночка-селянка", серіал "Бідна Настя", а також в численних кліпах російських поп-виконавців.

Олена Корікова в серіалі "Бідна Настя" Фото: ruskino.ru

На даний момент актрису можна рідко побачити в нових проєктах. Вона відмовляється давати інтерв'ю, не виставляє своє особисте життя на загальний огляд і присвячує багато часу сім'ї. Останні роботи Корікової – це другорядні ролі в серіалах "Кругообіг" (2016) і "Шелест" (2016). А також одна з головних ролей у виставі "Ідеальний свідок", з якою актрису та її колег не пустили в Україну.

Олена Корікова Фото: instagram/korikova_official

Олена Корікова Фото: instagram/korikova_official

Олена Корікова Фото: instagram/korikova_official

Олена Корікова Фото: instagram/korikova_official

Павло Баршак

Актора Павла Баршак впізнаваним зробила мелодрама режисера Олексія Учителя "Прогулянка". Після цього він отримав головні ролі в мелодрамі "Право на кохання", детективі "Будинок на холодному ключі", драмі "Пацієнти" і кримінальній стрічці "Тихе полювання". Також він знімався в таких популярних серіалах як "Солдати", "Каменська" та інших.

Павло Баршак в серіалі "Пацієнти" Фото: filmz.ru

Зазначимо, що шанувальникам актора не доводиться скаржитися на відсутність новин про його творчість. Тому що Баршак постійно бере участь в нових проєктах.

Павло Баршак Фото: instagram/pdbarshak

Павло Баршак Фото: instagram/pdbarshak

Павло Баршак Фото: instagram/pdbarshak

Читайте на OBOZREVATEL, кому ще з російських акторів заборонили в'їзд в Україну починаючи з 2020 року.

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