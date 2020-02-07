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8 лютого • оновлено в 08:04
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Намагалися потрапити обманом: що відомо про акторів з РФ, яким заборонили в'їзд в Україну на 10 років

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Російським акторам Олені Коріковій і Павлу Баршаку заборонили в'їзд в Україну на 10 років через відвідування ними анексованого Криму, де вони брали участь в зйомках фільму.

Так, артисти отримали рекордну заборону через те, що не могли змиритися з рішенням прикордонників не пускати їх в країну. І спробували пробратися в Україну через інший пункт пропуску. Більш докладно про те, чим ще прославилися Корикова і Баршак – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Павло Баршак і Олена Корікова

Павло Баршак і Олена Корікова

Олена Корікова

Олена Корікова – актриса театру і кіно, а також телеведуча. Успіх їй принесли ролі у фільмі "Панночка-селянка", серіал "Бідна Настя", а також в численних кліпах російських поп-виконавців.

Олена Корікова в серіалі "Бідна Настя"

Олена Корікова в серіалі "Бідна Настя"

Фото: ruskino.ru

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На даний момент актрису можна рідко побачити в нових проєктах. Вона відмовляється давати інтерв'ю, не виставляє своє особисте життя на загальний огляд і присвячує багато часу сім'ї. Останні роботи Корікової – це другорядні ролі в серіалах "Кругообіг" (2016) і "Шелест" (2016). А також одна з головних ролей у виставі "Ідеальний свідок", з якою актрису та її колег не пустили в Україну.

Олена Корікова

Олена Корікова

Фото: instagram/korikova_official

Олена Корікова

Олена Корікова

Фото: instagram/korikova_official

Олена Корікова

Олена Корікова

Фото: instagram/korikova_official

Олена Корікова

Олена Корікова

Фото: instagram/korikova_official

Павло Баршак

Актора Павла Баршак впізнаваним зробила мелодрама режисера Олексія Учителя "Прогулянка". Після цього він отримав головні ролі в мелодрамі "Право на кохання", детективі "Будинок на холодному ключі", драмі "Пацієнти" і кримінальній стрічці "Тихе полювання". Також він знімався в таких популярних серіалах як "Солдати", "Каменська" та інших.

Павло Баршак в серіалі "Пацієнти"

Павло Баршак в серіалі "Пацієнти"

Фото: filmz.ru

Зазначимо, що шанувальникам актора не доводиться скаржитися на відсутність новин про його творчість. Тому що Баршак постійно бере участь в нових проєктах.

Павло Баршак

Павло Баршак

Фото: instagram/pdbarshak

Павло Баршак

Павло Баршак

Фото: instagram/pdbarshak

Павло Баршак

Павло Баршак

Фото: instagram/pdbarshak

Читайте на OBOZREVATEL, кому ще з російських акторів заборонили в'їзд в Україну починаючи з 2020 року.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олена Корикова
Місце
Росія
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Golan Sim
Golan Sim
Политика майдановских нацистов ориентирована на ДИСКРИМИНАЦИЮ в отношении ВСЕХ российских исполнителей независимо от их политических взглядов. Основная цель всего этого - "тихий" ГЕНОЦИД и ТЕ,РРОР с их стороны в отношении русскоязычных граждан Украины.
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