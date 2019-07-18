"Нам нелегко": Маркл публічно заявила про проблеми з принцом Гаррі

Меган Маркл розповіла співаку Фареллу Вільямсу, що у неї є проблеми з чоловіком принцом Гаррі.
Діалог відбувся на лондонській прем'єрі нового фільму "Король Лев". Про це повідомляє видання Daily Mail.
Принц Гаррі і Меган Маркл
"Я такий радий за ваш щасливий сімейний союз! Ваша любовна історія виглядає, як справжнє диво. Стати свідками такого, переконатися, що це можливо і в наш час, дуже важливо для всіх. Ви нас надихаєте! " – з теплотою звернувся до герцогині Сассекської співак.
На що Меган Маркл задумливо відповіла: "Знаєте, взагалі-то нам доводиться нелегко".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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