"Нам нелегко": Маркл публічно заявила про проблеми з принцом Гаррі

Меган Маркл розповіла співаку Фареллу Вільямсу, що у неї є проблеми з чоловіком принцом Гаррі.

Діалог відбувся на лондонській прем'єрі нового фільму "Король Лев". Про це повідомляє видання Daily Mail.

Принц Гаррі і Меган Маркл

"Я такий радий за ваш щасливий сімейний союз! Ваша любовна історія виглядає, як справжнє диво. Стати свідками такого, переконатися, що це можливо і в наш час, дуже важливо для всіх. Ви нас надихаєте! " – з теплотою звернувся до герцогині Сассекської співак.

На що Меган Маркл задумливо відповіла: "Знаєте, взагалі-то нам доводиться нелегко".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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