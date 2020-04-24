"Нам дуже важко!" Дочка Заворотнюк зробила сумну заяву
Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про свої переживання. Вона зазначила, що зараз всім дуже важко і багато хто не може жити звичним життям.
Про це Анна Заворотнюк написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Зараз всім нам дуже важко, багато тривог і занепокоєння. Ми не можемо бачитися зі своїми друзями, не можемо жити звичним життям і вільним життям. Ми хвилюємося за наших близьких, намагаємося вберегти бабусь і дідусів. І так хочеться щоб швидше прийшли якісь радісні новини і ми б всі зітхнули і сказали: "ми пройшли це випробування". Я впевнена, що коли все закінчиться ми будемо інакше дивитися на життя і на весь всесвіт. І будемо обережніше ставиться до всього, що нас оточує. Любити один-одного не за щось, а за те, що вони просто є в нашому житті", - написала Заворотнюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.