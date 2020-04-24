"Нам дуже важко!" Дочка Заворотнюк зробила сумну заяву

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про свої переживання. Вона зазначила, що зараз всім дуже важко і багато хто не може жити звичним життям.

Про це Анна Заворотнюк написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Зараз всім нам дуже важко, багато тривог і занепокоєння. Ми не можемо бачитися зі своїми друзями, не можемо жити звичним життям і вільним життям. Ми хвилюємося за наших близьких, намагаємося вберегти бабусь і дідусів. І так хочеться щоб швидше прийшли якісь радісні новини і ми б всі зітхнули і сказали: "ми пройшли це випробування". Я впевнена, що коли все закінчиться ми будемо інакше дивитися на життя і на весь всесвіт. І будемо обережніше ставиться до всього, що нас оточує. Любити один-одного не за щось, а за те, що вони просто є в нашому житті", - написала Заворотнюк.

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