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24 квітня • оновлено в 20:10
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"Нам дуже важко!" Дочка Заворотнюк зробила сумну заяву

4.1т
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Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна розповіла про свої переживання. Вона зазначила, що зараз всім дуже важко і багато хто не може жити звичним життям.

Про це Анна Заворотнюк написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Нам дуже важко!" Дочка Заворотнюк зробила сумну заяву

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Зараз всім нам дуже важко, багато тривог і занепокоєння. Ми не можемо бачитися зі своїми друзями, не можемо жити звичним життям і вільним життям. Ми хвилюємося за наших близьких, намагаємося вберегти бабусь і дідусів. І так хочеться щоб швидше прийшли якісь радісні новини і ми б всі зітхнули і сказали: "ми пройшли це випробування". Я впевнена, що коли все закінчиться ми будемо інакше дивитися на життя і на весь всесвіт. І будемо обережніше ставиться до всього, що нас оточує. Любити один-одного не за щось, а за те, що вони просто є в нашому житті", - написала Заворотнюк.

Мої дорогі, я вірю, що все буде хорошо.🌻🌍 ⠀ Зараз всім нам дуже важко, багато тривог і занепокоєння. Ми не можемо бачитися зі своїми друзями, не можемо жити звичним життям і вільним життям. Ми хвилюємося за наших близьких, намагаємося вберегти бабусь і дідусів. І так хочеться щоб швидше прийшли якісь радісні вісті і ми б всі зітхнули і сказали: "ми пройшли це випробування". Я впевнена, що коли все закінчиться ми будемо інакше дивитися на життя і на весь Всесвіт. І будемо обережніше ставиться до всього, що нас оточує. Любити один-одного не за щось, а за те, що вони просто є в нашій жізні.✨ ⠀ Бажаю всім здоров'я, бережіть себя.🤍

Публікація від @ anna_zavorotnyuk

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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