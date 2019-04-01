"Налетів, як ненормальний": в Росії побили соліста гурту "Фактор 2"

У Росії в одному з московських клубів побили соліста гурту "Фактор 2" Іллю Подстрєлова. Нападником виявився один з відвідувачів клубу, якому не сподобалися пісні.

За словами артиста, він і співак Jerry після свого виступу пішли до кімнати відпочинку. До приміщення увірвалися двоє людей і почали висловлювати невдоволення репертуаром артистів. Про це повідомляє "СтарХит".

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"Вчора, після концерту, до нас у віп зайшли якісь двоє відморозків. Один взагалі неадекват, почав кричати, мовляв, що за гівно ми там співаємо і вдарив Женьку (Jerry). Я, без зайвих слів, зірвався у відповідь, і сталася бійка. Нас абияк розняли. Що це було, я досі не зрозумів. Це ж треба, що за дебіли такі, через творчість готові вбити", — повідомив Ілля Подстрєлов.

Нападником виявився син власника мережі стоматологічних клінік, співак Джейхун Пірвердієв. Він також отримав отримав тілесні ушкодження та поїхав у травмпункт, щоб отримати довідку про побої і мати можливість подати до суду на кривдників.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на українську співачку Злату Огнєвіч поруч із її будинком напав невідомий чоловік. Від нападника її захистив водій. Разом вони викликали поліцію, яка також прийшла на допомогу.

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